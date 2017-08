Armazém da Natureza faz doação de adubo orgânico

Cuidar do ambiente em que vivemos é uma tarefa diária e a prefeitura de Carapicuíba oferece aos moradores diversos serviços para ajudar a fazer da nossa cidade um lugar mais bonito. A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade dispõe de um local que traz importante contribuição para o cuidado ambiental: o Armazém da Natureza.

Ter plantas em casa é um hábito comum entre os brasileiros, mas com a correria do dia a dia pode faltar tempo para manter a adubação adequada das nossas verdinhas. No Armazém da Natureza você pode retirar gratuitamente adubo orgânico para ser usado em hortas, flores e plantas de qualquer tipo, estejam plantas em vasos ou direto no chão. Este adubo não contém qualquer tipo de agrotóxico, pois é feito com os galhos e folhas que sobram das podas de árvores que são feitas na cidade pela prefeitura. Esse resíduo é levado para o Armazém da Natureza onde é triturado e passa pelo processo de compostagem (decomposição).

Se você quer ter um jardim bonito e não tem o hábito de adubar suas plantas essa é a oportunidade de mudar isso. A adubação devolve ao solo os nutrientes que a planta usa para se desenvolver, ou seja, adubar é dar “comida” para a sua verdinha. Na horta isso favorece o crescimento mais rápido e verduras mais saudáveis e no jardim, as flores aparecem com mais frequência e são mais bonitas.

Para retirar o adubo basta comparecer ao Armazém da Natureza, que funciona na Marginal do Ribeirão, 3900 – Jd. Gopiúva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É preciso levar um recipiente para levar o adubo para casa (vasilhas de plástico como potes de sorvete, sacos resistentes, etc).

Descarte de Lixo Eletrônico

O Armazém da Natureza também é um ponto de descarte de aparelhos eletrônicos fora de uso, visto que esse tipo de material não pode ser jogado no lixo comum e também não é entulho. Celulares, impressoras, câmeras fotográficas, televisores e computadores são considerados lixo eletrônico (ou e-lixo) e devem ser entregues em locais específicos, como o Armazém da Natureza, para que seja dado o destino correto.