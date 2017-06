“Arraiá” da Apae: diversão e delícias juninas para toda família

Acontece no próximo dia 10 de junho (sábado), o “arraiá” da Apae de Cotia, um “festerê” lindo para toda a família se divertir e ainda contribuir com os projetos da instituição.

Bebidas e comidas típicas, doces, brincadeiras, diversão estão entre as atrações da festa que acontece na sede da Apae no Jardim Cláudio, a partir das 12 horas, com entrada franca.

Separe a o chapéu, o vestido de chita, pegue as crianças e vá se divertir!

Serviço:

Arraiá da Apae de Cotia

Quando: 10 de junho

Horário: a partir das 12h

Onde: Apae de Cotia

Rua Euríclides Formiga, 50, Jardim Claudio (altura do km 29 da Raposo Tavares)

Entrada Gratuita