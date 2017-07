Arraiá do Condomínio Arco Iris II – agradecimentos

No sábado 15 de julho, os moradores do Minha casa, Minha vida, comemorando um ano de moradia nova, fizeram o 1º Arraiá do Condomínio Arco Iris, em Cotia.

Com muitas brincadeiras, comilanças e bingo, a Festa Julina foi um sucesso, graças a participação e o empenho de todos, principalmente do corpo diretivo, moradores, amigos e colaboradores, por desempenharem um trabalho tão maravilhoso que fez deste evento um momento inesquecível!

Agradecemos a todos que colaboraram:

Os vereadores Professor Osmar, Edson Silva, Pedinha, Paulinho Lenha, Sandrinho e Eduardo.

O Prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos.

N-Multi-Fibra, JC Segurança, Del-Rey lubrificante, Mercado Dia, Papelaria OK, Padaria Tulipa, Dias Colchões, Vest casa, Pedroso Supermercado, Padaria Sandro, Deusilio Eletricista, Mercadinho Shelly e Barbearia Belas Artes.

Estamos certos que trabalhando em equipe, o sucesso é garantido!

Rose Trindade, Síndica

Raimunda Moreira Costa, André Martins,Fátima Correia (Conselheiros)