Arte … antiga … moderna … contemporânea …

Olhar para a arte e observar sua diversidade nos faz sentir seu grande enigma: afinal que mistério fez com que ao longo de toda a história da humanidade – durante séculos e séculos – ficassem registrados em paredes, pedras, telas, papéis e em muitos outros materiais as inquietações e celebrações dos pensamentos do animal homem?

Que impulsos levaram os homens das cavernas a registrar o contorno de suas mãos nas paredes enquanto abrigados das intempéries e perigos da vida selvagem?

Que razões havia para que reis e papas poderosos contratassem os serviços de habilidosos profissionais para o registro de episódios interessantes a seus propósitos de manutenção de poder?

“Decifra-me”, diz a Esfinge – “ou devoro-te”.

De fato, se não compreendemos a história de nosso pensar e fazer, somos todos devorados pelas anulações, esvaziamentos e desvios de nossa conduta como seres humanos, pensantes e atuantes.

Ana Mae Barbosa, autora de diversos livros e artigos sobre Arte, questionada sobre como definir a Arte Contemporânea afirmou ser impossível dar uma definição já que a pluralidade de nosso tempo aponta sim para uma série de qualidades acumuladas que qualificam a arte hoje muito diferentemente da Arte Moderna do século XX. E que Arte Moderna foi essa, plena de movimentos sucessivos e/ou concomitantes, mas sempre surpreendentes em suas rupturas?

Na busca por respostas há o perigo de se tentar expressar ou condensar a expressão simbólica de toda a humanidade através das parafernálias digitais que hoje estão ao nosso alcance. Contudo, podemos fazer a tentativa de pensar pós- contemporaneamente buscando os parâmetros da sacralidade e dos valores essenciais, para que – pelo amor de Deus – escapemos dos mares de lama em que nos debatemos hodiernamente.

Precisamos urgentemente de algo que nos transporte ao retorno dos verdadeiros valores que sabemos existir! Só precisamos atentar para as circunstâncias. Charles Baudelaire, no século XIX, dizia que: “É preciso ser de seu tempo”. E agora, no Terceiro Milênio, Leonard Cohen, reafirma a mesma ideia nos versos de sua canção: “Parecia ser verdade, mas não é a verdade de hoje”.