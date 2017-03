Até 1/03 Monster Trucks no Cineflix

Procurando um jeito de sair de sua cidade e se dar bem fazendo o que gosta, Tripp (Lucas Till) constrói um Monster Truck, uma caminhonete gigante feita com peças de carros sucateados. Certa noite, depois de um acidente provocado por uma empresa que perfura o solo em busca de petróleo, uma estranha criatura busca no caminhão um esconderijo e encontra surpreendentemente, no rapaz, um amigo.

Ficha técnica:

Ano de Produção: 2016,

Idioma: INGLÊS (1h45)

Diretor: CHRIS WEDGE

Com: LUCAS TILL, JANE LEVY, THOMAS LENNON BARRY

PEPPER, ROB LOWE, DANNY GLOVER AMY RYAN, HOLT MCCALLANY

