Atobá comemorou o Dia da Pizza com jornalistas

O Atobá Pizza & Bar iniciou nesta segunda-feira (10) as comemorações dos 15 anos de atividades na cidade de Cotia e, escolheu não por coincidência, o Dia da Pizza para isso. Com uma das mais saborosas pizzas da cidade, o Atobá, que fica na estrada de Caucaia do Alto, acaba de receber o selo de Excelência da Trip Advisor, site referência em avaliações de bares, restaurantes e turismo em todo o mundo.

Ele foi o primeiro estabelecimento fora do eixo Cotia – Granja Viana a receber o selo e para celebrar, os proprietários Rodrigo Holanda e Brandão receberam a imprensa da região.

Da perfeita sintonia entre gastronomia, música e arte nasceu o Atobá Pizza & Bar que é, sem dúvida, umas das melhores opções de Cotia e região, quando o assunto é boa pizza, atendimento e música de qualidade.

O nome vem de uma ave marinha, mas o endereço em terra firme já é parada obrigatória desde 2002, quando o idealizador do projeto Beltrão de Holanda inaugurou o espaço. O equilíbrio entre o rústico e o bom gosto dá o tom ao ambiente intimista e perfeito para reunir os amigos para um happy hour, a família para comer uma boa pizza ou um casal que busca um espaço aconchegante.

Para Beltrão, o sucesso do Atobá Pizza & Bar vem da receita original e dos detalhes que compõe o cardápio da casa. “Trabalhamos em cada receita e cuidamos pessoalmente da carta de vinhos, dos rótulos das cervejas especiais e, toda esta mistura, se complementa com a paixão pela música que acompanha a família”, afirma.

Beltrão divide o comando da pizzaria com o filho Rodrigo de Holanda, que acompanha diariamente todo o processo para manter o padrão de qualidade do Atobá, que permanece o mesmo nestes 15 anos.

Além das pizzas, a casa oferece outras opções como a famosa calabresa na cachaça, bruschettas, carpaccios entre outras iguarias. Completam o cardápio as deliciosas sobremesas. Para as noites de inverno, os frequentadores podem degustar caldos e sopas servidos no pão italiano.

Vale uma visita!

Por: Marcia Lima Fotos: Quel Moraes