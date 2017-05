Os apaixonados pela boa mesa e pelo prazer de cozinhar não podem perder a novidade de dar água na boca da Apae de Cotia: começaram na segunda-feira (16) as aulas de Gastronomia com o Chef Fernando Vessosa.

Brownie, cup cake, sopas, caldos, brusqueta, pão de mel estão entre as iguarias que serão preparadas nas aulas com preços acessíveis. Ainda dá tempo de se inscrever para as próximas aulas.

Toda a família pode participar, inclusive as crianças. Além de aprender a preparar as guloseimas de dar água na boca, os participantes vivenciarão momentos de descontração.

As aulas acontecem na cozinha da Apae em diversos horários e as vagas são limitadas para no máximo 12 participantes.

Serviço:

Aulas de Gastronomia na Apae de Cotia

De 16/05 a 29/06

Onde: sede Apae de Cotia

Alunos por aula: 12 pessoas

Mais informações: 11 4615-5353