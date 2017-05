Beija-flores no jardim

O Outono apresenta a maior diversidade de flores para os Beija-flores.

Trata-se de unanimidade, todos gostam de ter estes pequenos e coloridos polinizadores por perto.

São valentes ao defenderem seus territórios e são as únicas aves que voam para trás e permanecem imóveis no ar.

E se ocorrem desde o Alasca à Terra do Fogo, é possível ter sua companhia no jardim.

Eles se alimentam do néctar das flores, de pequenos insetos e aranhas.



Possuem visão apurada identificando cores e alguns deles oferecem boa música para os seus ouvidos.

Outono no jardim, ainda!

Infelizmente, o mercado oferece poucas opções de flores e por este motivo, indico algumas espécies que deixarão seu espaço florido com baixo custo de manutenção e generoso em alimento natural para os Beija-flores.

Flores, equilíbrio ambiental e sociedade.

Para quem tem pouco espaço, vasos com Barleria repens, Aechmea sp., Alstroemeria caryophyllaea e Verbena sp. ao sol pleno.

Na meia sombra, vasos com Aechmea bromeliifolia, Bilbergia distachia e Aphelandra squarrosa e Justicia scheidweileri, sendo que estas possuem folhas também ornamentais que agregam valor ao seu espaço.

Para quem tem espaço sobrando, a lista chega a ser quilométrica, entretanto vou indicar as de grande apelo ornamental e generosas em néctar.

Por aqui temos várias espécies de Beija-flores que percorrem rotas alimentares e que a partir do momento em que você planta flores com néctar, o seu jardim, mesmo com vasos, passa a fazer parte do roteiro.