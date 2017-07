Biblioteca de Caucaia prepara atrações para as férias

Com o objetivo de oferecer entretenimento para crianças e adolescentes nas férias escolares, a Biblioteca Municipal Carlos Drummond de Andrade, em Caucaia do Alto, vai promover uma semana inteira de aulas de pintura, desenhos e dobraduras. As atividades vão acontecer de 10 a 14 deste mês, das 8h às 16h.

No último dia será realizado um sarau aberto ao público, das 14h às 18h, com a artista Crisanda Rocha tocando violão.

Outros artistas locais que tenham interesse em participar do sarau podem se inscrever na própria biblioteca, situada na Avenida Roque Celestino, 954, centro de Caucaia do Alto. As apresentações são limitadas.

A biblioteca tem 22 mil livros dos mais variados títulos, entre os quais literatura universal, literatura brasileira, filosofia e autoajuda, e 2.572 pessoas cadastradas, que rotineiramente retiram os exemplares para leitura ou trabalho escolar.

Serviço:

Aulas de pintura, desenho e dobraduras.

Data: 10 a 14 de julho, das 14h às 18h

Local: Biblioteca Municipal Carlos Drummond de Andrade

Endereço: Av.Roque Celestino, 954

Caucaia do Alto