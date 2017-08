Direção: Daniel Rezende

Com: Vladimir Brichta, Leandra Leal, Augusto Madeira, Ana Lucia Torre e outros.

Classificação: 16 anos

Crítica:

Os anos 80. Um período da história que se apresenta quase como um ponto fora da curva da realidade brasileira, seja pelos acontecimento, pela moda, pelos produtos culturais. Bingo – O Rei das Manhãs se passa nesta época e é demonstração clara deste cenário improvável e quase anárquico. Com os olhos de hoje, a década de 80 surge quase que como uma realidade paralela, algo impossível de acontecer. Em que outra época teríamos um palhaço sob efeito de drogas se esfregando com a Gretchen enquanto ela canta “Conga” em um programa para crianças?Bingo conta esta e outras histórias inspiradas na vida real de Arlindo Barreto, ator que interpretou o palhaço Bozo, que fez sucesso nas telas do SBT nos anos 80. Por questões de direitos, Bozo virou Bingo, Arlindo virou Augusto, Globo virou Mundial e por aí vai. Apenas Gretchen continuou Gretchen, afinal é uma instituição por si própria e não criou caso…

Por Lucas Salgado (Adoro Cinema)