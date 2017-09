Dia de ficar mais linda e ainda ajudar a Apae de Cotia

Vejo muitas vezes no consultório duas situações : pacientes que morrem de medo de fazer botox e ficarem estranhas e mulheres que tem muita vontade de fazer mas ficam se questionando sobre o gastar dinheiro com beleza enquanto há tantas pessoas com dificuldades financeiras .

Para as que tem medo do botox : botox não deixa a bochecha grande , não deixa artificial quando feito com bom senso . A função da toxina botuínica ( nome farmacológico do botox , que é a marca mais conhecida da toxina ) , é paralisar a musculatura . Ela age paralisando músculos onde há rugas de expressão , rugas que ocorrem por causa do movimento como na lateral do olhos , testa e região do corrugador ( ruga do bravo ). Feito com parcimônia conseguimos paralisar locais específicos e deixar um certo movimento para resultado ser mais natural , como na testa em que deixamos a lateral mexendo um pouquinho .

Portanto , se o seu problema é parecer estranha com botox , esqueça ! Só vai ficar com menos rugas e mais bonita ! Ele é aplicado com agulha fininha e antes é passado anestésico tópico . Aplicação dura em média 20 minutos . Ele demora cerca de 3-5 dias para iniciar ação e dura em torno de 6 meses . A duração é pequena mas enquanto faz efeito é um tempo em que você não envelhece no local pois o rosto não está enrugando com o movimento .

Para quem se questiona sobre o gastar dinheiro com beleza esse mês estamos fazendo o botox solidário : no dia 18 de setembro 10% do valor que você pagar no botox será utilizado para comprar alimentos que serão entregues na Apae de Cotia no dia 28 de setembro as 10h . E você pode ir comigo fazer essa entrega se quiser !

Aproveite então essa oportunidade de ficar linda e Ainda ajudar as crianças da Apae de Cotia !

Ligue e marque : 2898-9614, 2898-9615.

Te aguardo!

Dra. Larissa Viana