Calçadas vêm aí!

Em breve moradores do Jardim Panorama poderão circular com mais segurança pela Estrada da Olaria. A Prefeitura iniciou esta semana a construção de passeio público ao longo de cerca de 500 metros da via, entre a Unidade Básica de Saúde (UBS) Arco-Íris e a Avenida Antônio Matias de Camargo. O local é bastante utilizado por pedestres que se dirigem ao trabalho ou estudam nas escolas Kenkiti Simomoto (estadual) e Jardim Panorama (municipal).

As máquinas já estão limpando uma das laterais da via, no sentido UBS/Avenida Antônio Matias de Camargo. Após a compactação do solo será feita a concretagem.

A Estrada dos Galdinos, no Jardim do Engenho, e a Avenida Brasil, no Jardim Central, também passam por obras semelhantes. Em cada uma delas também será feito cerca de um quilômetro de passeio. Pelas duas vias também circulam ao longo do dia dezenas de pedestres que se deslocam para trabalhar em condomínios ou empresas dos arredores.

Segundo o secretário de Obras, Rodrigo Tavares Dantas, em todos os locais acima citados a Prefeitura fará a limpeza e compactação do solo.

Nos pontos em que a área for pública a própria Administração fará a concretagem. “Estamos fazendo levantamento das áreas particulares e vamos notificar os proprietários para que façam as calçadas. Quem não fizer será multado. É importante que os particulares também cumpram com as obrigações deles.”

Outro ponto da cidade que recebeu cuidados nos últimos dias foi o trecho da Estrada Velha de Sorocaba, nas proximidades do quilômetro 22 da rodovia Raposo Tavares.

No local a Prefeitura construiu galeria e instalou bocas de leão e de lobo para acabar com o acúmulo de água em dias de chuva.