Em frente ao Colégio Mario Schenberg ninguém anda na calçada, por que os carros estacionam justamente nas calçadas, e os pedestres disputam a rua com os carros, e no Jardim do Engenho é a mesma coisa.

Cadê o DEMUTRAN – só serve para guinchar carro atrás do Shopping da Granja?

Quero andar na calçada. Cotia cidade sem lei.

Marisa Lima