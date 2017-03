Câmara Municipal de Cotia abre concurso público

A Câmara Municipal de Cotia publicou edital de concurso público para seis cargos do seu quadro de pessoal. Profissionais de níveis médio e superior poderão concorrer a uma das vagas a partir do dia 8 de março.

Quem concluiu o ensino médio tem chances nas funções de assistente de licitações, compras e contratos (1 vaga) e motoboy (1), cujos salários iniciais são de R$ 1.562,85 e R$ 1.221,58, respectivamente. O posto de motoboy exige carteira de habilitação na categoria A.

Aqueles que têm o nível superior estão aptos às carreiras de analista de infraestrutura e tecnologia da informação (1), contador (1), jornalista (1) e procurador legislativo (1). Os vencimentos oscilam entre R$ 2.504,70 e R$ 5.000. O emprego de procurador requer três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em direito e prestação de serviços em regime de dedicação exclusiva.

O edital especifica que o funcionário prestará serviços dentro do horário estabelecido pela Câmara de Cotia, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias, de semana, sábados, domingos e/ou feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho de 33 horas, e nas sessões e demais eventos oficiais da câmara.

Sobre as inscrições

Interessados devem acessar o endereço eletrônico www.vunesp.com.br e preencher a ficha de cadastro referente a esse concurso até às 16h do dia 7 de abril. A Fundação Vunesp é a empresa responsável pela organização e aplicação das provas.

Haverá, ainda, uma taxa de participação, nos valores de R$ 56,50 para os cargos de nível médio e R$ 82,20 para formação superior.

Sobre as avaliações

Todos os empregos realizarão prova objetiva de múltipla escolha, que versará sobre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e/ou conhecimentos específicos. O exame prático-profissional será aplicado apenas para o procurador legislativo, no período inverso à objetiva.

As avaliações objetiva e prático-profissional serão realizadas no dia 21 de maio. As informações a respeito dos horários e locais de aplicação das provas serão divulgadas, oportunamente, no site da Fundação Vunesp.

A etapa final do concurso da Câmara de Cotia será o teste prático, exclusivo para a profissão de motoboy. Serão convocados para realizar essa fase os 15 candidatos mais bem habilitados na objetiva.

Acesse aqui para edital completo, cronograma e inscrições

Atribuições dos cargos

Assistente de licitações, compras e contratos – proceder a orçamentos, pesquisas e cotações de preços para aquisição de bens, obras, serviços ou locações. Pesquisar certidões de regularidade e outras informações cadastrais de fornecedores. Dar andamento nos processos administrativos que demandem processos licitatórios, dispensa e/ou inexigibilidade de licitação. Elaborar relatórios e planilhas de trabalho, conforme orientação e supervisão do responsável pelo setor. Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo.

Motoboy – dirigir as motos do legislativo, segundo as normas e condições de segurança especificadas na legislação pertinente, conforme ordem de serviços designados pelo superior hierárquico. Verificar, no início do trabalho, as condições gerais da moto, informando, de imediato, qualquer irregularidade que verificar. Zelar pela manutenção da moto. Executar outras tarefas.

Analista de infraestrutura de tecnologia da informação – dar suporte à Câmara, realizando a manutenção, parametrização, formatação e as demais configurações necessárias dos computadores, periféricos, gadgets, servidores e roteadores, no âmbito do hardware e do software. Auxiliar as empresas contratadas com informações e especificações técnicas para execução de serviços e acompanhá-las durante a realização destes. Implantar, monitorar e prestar manutenção da estrutura de redes física e de dados, atentando para a segurança das informações. Entre outras atividades.

Contador – colaborar na elaboração dos orçamentos. Exercer o controle contábil dos contratos celebrados, observar as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no que diz respeito à contabilidade pública. Elaborar balancetes e balanços, encaminhando-os aos órgãos competentes. Executar toda atividade orçamentária. Executar outras tarefas.

Jornalista – manter relação com a imprensa, sob a orientação do superior hierárquico. Praticar atos relacionados à sua função. Realizar captação de matérias relativas à Câmara. Realizar clipagem de jornais e cópias das notícias veiculadas sobre a Câmara e os vereadores. Escrever e realizar correção das matérias jornalísticas referente à câmara. Propor e elaborar pautas. Tirar e arquivar fotografias. Entre outras.

Procurador legislativo – prestar serviços em regime de dedicação exclusiva de consultoria e assessoramento técnico-jurídico. Elaborar pareceres de minutas de contratos, editais, ajustes e convênios. Elaborar pareceres jurídicos sobre aberturas de licitações, dispensa ou inexigibilidade. Processar e presidir procedimentos disciplinares e sindicâncias em geral. Elaborar pareceres e manifestações jurídicas em processos administrativos. Atuar judicial e administrativamente na defesa dos interesses e prerrogativas da Câmara, do presidente, na defesa judicial dos vereadores no tocante aos atos praticados no exercício de suas prerrogativas. Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo.