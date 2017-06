Campo de futebol do Cemucam. Exclusividade?

Gostaria de pedir uma ajuda quanto à gestão do parque do Cemucam, que vem dando exclusividade a um grupo de pessoas, que tem o privilégio de estar usando o campo de futebol todos os sábados das oito horas da manhã até o meio dia.

Conversei com o gestor do parque, que disse não poder fazer nada em relação a este pessoal para não causar um mal estar, ou seja, mesmo ele sabendo do erro e da improbidade administrativa pois um espaço público não pode ser fonte de renda e de exclusividade por alguns frequentadores, ele assume que não vai fazer nada, para não arrumar confusão com aqueles que estão se aproveitando do espaço público, mesmo que estejam prejudicando o direito dos outros.

Então venho por meio deste, pedir uma ajuda para o jornal d’ aqui.

Milton da Silva