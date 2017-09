Canal de denúncias 24h para queimadas e outros crimes ambientais em Cotia

Através do número 0800-878-1100 a Prefeitura de Cotia recebe denúncias todos os dias da semana. Município tem vasta área verde a ser preservada

As secretarias de Meio Ambiente e Agropecuária e de Obras e Serviços, juntamente com a Guarda Ambiental e Defesa Civil, realizaram uma palestra para representantes de bairros sobre crimes ambientais com foco em queimadas. O evento aconteceu na quinta-feira (31/08), no Paço Municipal.

O encontro teve como objetivo aproximar os líderes de bairros da Prefeitura para que estes sejam multiplicadores de uma conscientização entre os moradores contra a prática de queimadas e, além disso, para a divulgação do telefone de denúncia (0800-878-1100) que atende 24h, todos os dias da semana.

Segundo informações da Prefeitura, queimada é o crime ambiental mais comum no município e o fato de Cotia ter ampla área verde, faz com que o poder público municipal precise contar com a participação de toda a sociedade na preservação deste patrimônio natural.

Participaram da palestra o Secretário de Meio Ambiente e Agropecuária, Major Ricardo Secomandi, o vereador Edson Silva, representantes do Departamento de Educação Ambiental e da Guarda Ambiental e da Defesa Civil.

“Esperamos que vocês, representantes de bairro, possam nos auxiliar na fiscalização ambiental, principalmente em relação as queimadas. Que vocês, como multiplicadores de informações dentro dos bairros, sejam os nossos olhos diante de um problema que vem acontecendo tanto”, conclamou o secretário, Ricardo Secomandi.

Com base na Lei Municipal 1.151/2001, a Prefeitura de Cotia punirá toda e qualquer agressão ao meio ambiente, incluindo queimadas de qualquer espécie, pois, muitas vezes uma pequena queimada pode fazer grandes estragos na flora e na fauna.