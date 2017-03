Capoeira no Parque São George

O Ginásio Poliesportivo do Parque São George está com inscrições abertas para aulas de capoeira.

O início das aulas está previsto para a próxima terça-feira (28). Não há limite de idade e as vagas permanecem abertas até a formação completa de duas turmas, uma com aulas das 9h30 às 11h e outra das 14h às 15h30, às terças e quintas.

Para realizar as inscrições é preciso comparecer ao Ginásio Poliesportivo (Rua do Parque, 155, Parque São George) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e levar cópia do RG e do comprovante de residência, duas fotos 3×4, declaração de escolaridade e atestado médico (levar o original). Para menores de 18 anos, a matrícula deve ser assinada pelo responsável legal.

Outras informações sobre as aulas de capoeira podem ser obtidas pelo telefone 4612-3199.