Carapicuíba abre inscrições para creches municipais

A Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Educação, abrirá a partir deste dia 11 de setembro, inscrições para as creches da rede municipal – Fase I, que atendem crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses.

Com distribuição de senhas por ordem de chegada, a partir das 8 horas, as inscrições serão realizadas do dia 11 ao dia 22, de segunda a sexta, no Ginásio Ayrton Senna – preparado para receber as famílias com conforto e organização.

Os documentos necessários são: Certidão de nascimento da criança e comprovante de endereço. O Ginásio Ayrton Senna está localizado na avenida Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab V.

Nesses primeiros meses, a Prefeitura tem trabalhado intensamente na reestruturação do sistema de vagas, e só no primeiro semestre já alocou cerca de 150 crianças com a entrega oficial da escola de educação infantil Maria Eliana Zadra, na Cohab V.

Além desse período, as inscrições também poderão ser feitas entre os dias 25 e 29 de setembro, na Secretaria de Educação, na rua Salvador, 34 – Cohab 2. Informações através do telefone: 4184-7716.