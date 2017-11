Carapicuíba abre inscrições para elenco do Drama da Paixão de Cristo 2018

A prefeitura de Carapicuíba abriu as inscrições para quem quer atuar na 18º Encenação do Drama da Paixão de Cristo 2018. As pessoas interessadas podem fazer sua inscrição até o dia 30 de novembro em dois locais: na secretaria de Cultura ou Turismo (Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas) ou na Casa da Cultura (Praça da Aldeia Jesuítica), das 9h às 16h.

Tradição no calendário de eventos da cidade, o Drama da Paixão de Cristo de Carapicuíba atraia cada vez mais pessoas. Na edição de 2017, o elenco contou com a participação de 218 pessoas, entre jovens, adultos e crianças. Considerando toda a produção, são cerca de 350 pessoas envolvidas direta e indiretamente no maior espetáculo da cidade. As encenações acontecem na quinta e sexta-feira santa no Teatro de Arena, na Aldeia Jesuítica.

Para fazer parte desse grande evento, compareça em um dos lugares abaixo para fazer sua inscrição. Levar os documentos originais: certidão de nascimento ou RG, CPF, comprovante de residência, foto 3×4, menores de 18 anos devem levar também a cópia do RG do responsável.