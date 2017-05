Carapicuíba apóia Movimento Maio Amarelo

Neste mês é celebrado em todo o país o Movimento Maio Amarelo, que nasceu com o propósito de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito e Carapicuíba apóia esta iniciativa tão importante. Por meio das secretarias de Transporte e Trânsito e de Educação, a prefeitura realizou, quinta (4) e sexta-feira (5), o ato de conscientização e educação no trânsito na região central da cidade.

Junte-se a essa campanha pela vida. Faça sua parte e utilize o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, se ingerir bebida alcoólica não dirija, não use o celular ao volante e use capacete. Ações simples e preventivas salvam vidas. Mais informações podem ser obtidas pelo site do Movimento http://maioamarelo.com.