Carapicuíba apresenta o espetáculo “Caixa Preta”

Carapicuíba realiza neste fim de semana mais um espetáculo do Circuito Cultural Paulista 2017. No próximo dia 03, sábado, às 15h, acontece na quadra da Escola Estadual Esmeralda Becker Freire de Carvalho a apresentação do espetáculo de dança “Caixa Preta” da Companhia Discípulos do Ritmo.

Compareça com sua família e amigos, a entrada é gratuita e a classificação é livre. A escola fica na Estrada João Fasoli, 410 – Jardim Marilu (próximo à Praça da Aldeia de Carapicuíba).

Elaborado a partir da passagem pela obra freudiana, o espetáculo busca apresentar as dificuldades na vida psicológica de um indivíduo que sofre com Neurose Obsessiva. A pesquisa contou com o apoio de profissionais da área de psicologia, para o processo de construção e sintetização do tema para a expressão corporal, com a mixagem de textos para simular sessões de terapia.

O trabalho tem como trilha sonora a voz do analista, que conduz o paciente em sua fala e elaborações, enquanto as respostas se dão por meio de movimentos, numa variação de tons e sensações.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A programação completa, incluindo as atividades em todos os municípios participantes, está disponível no site http://omelhordaculturasp.com.