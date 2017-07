Carapicuíba inicia Vacinação contra a Raiva

A campanha se estenderá por todo o mês de agosto.

A Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Saúde iniciou a Campanha de Vacinação contra a Raiva no sábado (29), no programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania, na Rua do Bosque – Cohab II. A campanha se estenderá por todo mês de agosto. A previsão é vacinar cerca de 40 mil cães e gatos de Carapicuíba.

Os pets devem ser levados por pessoas maiores de 18 anos. Além disso, o animal deve ter no mínimo três meses de idade e apresentar um bom estado de saúde, eles devem ser vacinados anualmente, inclusive fêmeas que estiverem amamentando, prenhes ou no cio.

O horário de vacinação é das 9h às 15h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4164-3866. Confira abaixo as datas e pontos de vacinação:

01/08 Terça

Rua Colina (esquina com Rua Uchoa) – Praça das 40 Casas

Rua Marte, 150, Novo Horizonte – Próximo à E.E Nildese Martins de Almeida

02/08 Quarta

Estr. do Pequiá, 129, Vl. Silviania – Próximo à E.E Celso Pacheco Betin

Estr. do Jacarandá, 7, Altos da Santa Lucia – Próximo à E.E Luiz Pereira Sobrinho

03/08 Quinta

Rua Gália, 249, Cidade Ariston – Próximo à E.E Cecília da P.V SardinhaRua Paraguaçu Paulista, 191, Jd. Ana Estela – Próximo à E.E Regina Halepian

04/08 Sexta

Estr. do Aderno, 17, Vila Menck – Próximo à E.E Elizabeth Silva de Araujo

Estr. do Pequiá, 30, Vila Silviania, Carapicuíba – Próximo à E.E. Ricardo Antônio Pecchio

05/08 Sábado

Av. Inocêncio Seráfico, nº2005, Vila Santa Lucia – Em frente ao Ginásio de Esportes Tancredo Neves

07/08 Segunda

Av. Inocêncio Seráfico, 3850, Vila Dirce – Próximo à Igreja Santa Rita

Estrada do Jacarandá, 3010, Altos de Santa Lucia – Próximo à E.E Cícero Barcala Junior

08/08 Terça

Rua Paraná, 15, COHAB I – Próximo à E.E Desembargador Edgard M. Bittencourt

Rua Bandeirantes, 80, Vila Dirce – Próximo à E.E Hadla Feres

09/08 Quarta

Rua Jaú, 521, Cidade Ariston – Próximo à E.E Deputado Salomão Jorge

Avenida Amazonas,1660, COHAB 2 – Próximo à E.E Willian R. Rebuá

10/08 Quinta

Rua Angelina, 252, Jd. Ângela Maria – Próximo à E.E Vila Santa Luzia

Rua Paranavaí, 47, Vila Margarida – Próximo à E.E Marise da C. Correia de Oliveira

11/08 Sexta

Est. Egilio Vitorello, 2132, JD Angélica – Próximo à E.M.E.F Miguel Costa Junior

Rua Dumont, 26, Cidade Ariston – Próximo à UBS ARISTON

12/08 Sábado

Rua Serra de Maylask,40, Jardim Planalto – Parque do Planalto

14/08 Segunda

Pq. dos Paturis— Em Frente à Rua Saara- Vila Municipal

Estr. do Guatambu, 75, Jd. São Daniel – Próximo à Igreja São Judas

15/08 Terça

Rua Wilson Vieira da Silva, 1, Pq. Jandaia – Próximo à E.E Antônio de Oliveira Godinho

Estrada do Gopiuva, 33, Vila da Oportunidade – Próximo à E.E Flora Estela

16/08 Quarta

Av. José Fernandes Filho,199, Jd. Helena – Próximo à E.E João Garcia de Haro

Praça da Aldeia – Av. Inocêncio Seráfico – Aldeia de Carapicuíba

17/08 Quinta

Rua Pitangueiras, 20, Jd. Santa Brígida – Próximo à EMEF Noemy Rudolfer

Rua do Bosque, 100, COHAB II – Próximo à E.E Manoel C. dos Santos

18/08 Sexta

Rua Serra Agulhas Negras, 199, Jd. Planalto – Próximo à E.E Nai Molina do Amaral

Estr. do Jacarandá, 370, Altos da Sta. Lucia – Próximo ao E.E Maria de Lourdes Teixeira

19/08 Sábado

Av. Inocêncio Seráfico,2005, Vila Santa Lucia – Em frente ao Ginásio de Esportes Tancredo Neves

21/08 Segunda

Av. Rui Barbosa, 820, Centro – Próximo à E.E Toufic Joulian

Av. Rui Barbosa, 2600, Vila Sta. Teresinha – Próximo à E.E Maria Alice Crissiuma Mesquita

22/08 Terça

Est. do Tambory, 13, Vila Merces – Próximo à E.E Odete Algodoal Lanzara

Estr. da Gabiroba, 527, Jardim Maria Rita – Próximo à E.E Dep. Derville Allegretti

23/08 Quarta

Rua Laérte Cearense,114, Gustavo Correia – Próximo à E.E Josué Mattos de Aguiar

Estrada João Fasoli, 410, Jd. Marilu – Próximo à E.E Esmeralda Becker

24/08 Quinta

Rua José F. Teixeira Zuza, Vila Cretti – Próximo ao Campo da Vila

Rua Europa, 55, Vila Silviania – Próximo à E.E Basílio Bosniac

25/08 Sexta

Av. Rui Barbosa, 1628, Vila Caldas – Próximo à E.E Amos Meucci

Rua Dr. Botelho, 210, Vila Lurdes – Próximo à E.E Alberto Kenworthy

26/08 Sábado

Avenida Antônio Faustino dos Santos, 98, COHAB V – Próximo ao Ginásio de Esportes Seninha

28/08 Segunda

Rua Novo Hamburgo,78, Vila Sul-Americana – Próximo à E.E Victorio Fornasaro

Rua Rafard, 404, Cidade Ariston – Próximo à E.E Maria Marques de Noronha

29/08 Terça

Rua Bárbara Hipólito Capriotti, 401, Vila Iza – Próximo ao Mercado Giga

Estr. Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce – Próximo ao Shopping Plaza Carapicuíba

30/08 Quarta

Rua Zequinha de Abreu, 1, Pq. Santa Tereza – Próximo à E.E Natalino Fidencio

Rua Nelson Hungria, 500, Chácara Quiriri – Próximo à E.E PROF. Adalberto Mecca Sampaio

31/08 Quinta

Rua Junkishiro Arakawa, 481, Jd. Carapicuíba – Próximo à E.E Ignez dos Santos Silva

AV. Tancredo de Almeida Neves, 860, COHAB V – Próximo à UBS COHAB V