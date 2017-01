Carapicuíba na rota do sertanejo e do forró

Depois de trazer, em 2016, Marília Mendonça, Luan Santana e outros nomes da música sertaneja, o Rancho da Hípica, em Carapicuíba, já divulgou nomes de alguns artistas que devem fazer o chão tremer em 2017.

As gêmeas Maiara e Maraisa abrem a programação do ano no dia 5 de fevereiro, às 13 horas. No dia 31 de março de 2015, a dupla gravou na cidade de Goiânia o primeiro DVD da carreira com participações especiais como Jorge e Mateus, Cristiano Araújo, Bruno e Marrone e Marília Mendonça. Entre seus grandes sucessos estão “Medo bobo” e “10%”. Embora o show já esteja na agenda da dupla, os ingressos ainda não estão à venda.

A dupla de música sertaneja e forró Simone e Simaria, os goianos Matheus e Kauan, os amigos Zé Neto e Cristiano, de São José do Rio Preto, e os já consagrados Jorge e Mateus, também de Goiás, estão na programação de show. Na lista de atrações para ano que vem também está o cantor de forró cearense Wesley Safadão.

Mas os fãs terão que esperar um pouco mais para garantir as entradas, pois, embora já tenham sido anunciados na página da Hípica no Facebook, ainda não há datas confirmadas para as apresentações.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4181-1113, 94809-2717. O Rancho da Hípica fica na Avenida Deputado Emílio Carlos, 1015, no Centro de Carapicuíba.