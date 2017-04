Carapicuiba seleciona 125 novos médicos

Processo seletivo aberto para o cargo de Médico em diversas áreas.

Mediante lançamento do Edital 02/2017, a prefeitura de Carapicuíba torna público a realização de processo seletivo para o cargo de Médico em diversas especialidades.

O objetivo do executivo municipal é preencher 125 vagas imediatas nas seguintes especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia, Psiquiatria, e Ortopedia. Os aprovados e contratados terão remuneração de R$ 60,00h mais insalubridade e Gratificações conforme Lei Municipal Nº 3.260/2014.

Inscrições devem ser efetivadas até 18/04/2017, das 9h às 16h (segunda a sexta-feira), na Avenida Presidente Vargas, n.º 280 – Vila Caldas – Carapicuíba – SP, mediante a apresentação de documento de identificação com foto, juntamente com os documentos exigidos no edital. Os candidatos serão classificados através de análise de títulos.

O resultado provisório do presente Processo Seletivo será divulgado no dia 28/04/2017 no site da Prefeitura de Carapicuíba.

A divulgação do resultado final ocorre dia 05/05/2017.

Fonte: Epifanio Santos – Concurso News