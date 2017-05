Caravana marca reta final da Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2017 de Cotia está na reta final e, para potencializar as arrecadações, a equipe do Fundo Social de Solidariedade fez uma caravana neste domingo (28) no Condomínio São Paulo II, região da Granja Viana, recolhendo doações de casa em casa. A campanha segue até o final desta semana e, a partir do dia 9, as doações começam a ser enviadas a famílias carentes do município.

“Ainda dá tempo de a população participar. As caixas de doação estão espalhadas por dezenas de pontos em todas as regiões da cidade. Peço a todos que puderem que se juntem a nós nessa corrente do bem”, disse Mara Franco, presidente do Fundo Social e Secretária de Desenvolvimento Social. “Agradeço a todos os moradores do São Paulo II e de toda a cidade que estão nos ajudando”, completou.

A moradora do Condomínio São Paulo II, Cristina Folkl, aprovou a realização da caravana. “Passar de porta em porta ajuda muito porque às vezes a gente passa perto do local de doação, mas não está com as roupas a serem doadas. Assim fica mais fácil”, disse.

A opinião foi compartilhada por outra moradora, a Simone Moreli. “Quando eu morava em São Paulo, não era condomínio, então era mais fácil participar destas ações nos bairros. Aqui estava mais difícil. Passando nas casa a gente consegue ajudar”, afirmou Simone.

Para Evelen Spilla, que também mora no condomínio, é importante o Fundo Social mobilizar a todos que podem ajudar. “Precisa buscar ajuda mesmo, pois se cada um que pode fizer só um pouco, com certeza já será muito na vida de quem precisa e teremos um mundo melhor”, disse.