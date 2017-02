Carnaval: o que abre e o que fecha em Cotia

As repartições públicas de Cotia estarão fechadas no sábado, domingo, segunda e terça e reabrem na quarta (1º), às 12h

As UBSs fecham na sexta e reabrem quarta, após as 12h. A UPA do Atalaia e os dois Pronto-Atendimentos da cidade (São George e Caucaia) funcionam normalmente. A Clínica da Mulher, a Policlínica, o Centro de Ortopedia e os CAPs reabrem só quarta, após as 12h. O IML funciona normalmente.

Limpeza Urbana: Será normal

Coleta de lixo: Será normal

Feiras Livres: Será normal

Mercado Municipal: Normal no sábado, domingo e segunda. Na terça funciona das 7h às 14h e quarta o atendimento será normal.