Caroline Oliveira: de Caucaia do Alto a musa do “Ritaleena”

Foi no carnaval de 2015, na Rua dos Pinheiros, que a bolha estourou. Criada em Caucaia do Alto, a musicista Caroline Oliveira descobriu a festa de rua sem passar pela experiência de ser apenas foliã. Instrumentista do “Ritaleena” desde a estreia do cordão, ela viu – e pisou – em um trio-elétrico pela primeira vez aos 19 anos, após receber o convite para integrar a banda do bloco que celebra o legado musical de Rita Lee.

“Nunca tinha visto um trio elétrico, com gente tocando dentro. É uma coisa nova para mim, não tem isso na minha cidadezinha. Foi um ano de experimentações em 2015. Descobri o carnaval de rua com o bloco. Abriu minha cabeça. De ver que o mundo não é a bolhinha de sabão em que eu vivia. Foi uma experiência incrível”, recorda.

Filha única, Carol cresceu distante do asfalto, imersa na natureza. Já considerou sua cidade retrógrada, mas aos 21 anos credita seu destemor e personalidade ao estilo de vida que mantém.

“Eu acho bom porque eu aproveitei bastante as coisas. Eu fazia meus próprios brinquedos. Sempre gostei de pegar na terra, andar no meio do mato. Acho que foi muito importante porque eu não tenho medo de nada, das coisas. Foi uma criação que me deixou mais forte”, analisa.

Foi em Caucaia que começou sua imersão na música. Aos quatro anos ela já demonstrava interesse pelos instrumentos do pai. Autodidata, reproduzia no violão as canções que aprendia assistido aos programas na televisão em preto e branco do sítio onde mora. Por demanda e talento, os pais investiram em sua iniciação musical.

“Acho que foi uma coisa minha, eu queria por que queria. Meu pai tinha teclado, violão, e eu ouvia na TV e conseguia tirar de ouvido. Perceberam meu interesse e foram ver no que dava. Fui praticando mais e aos nove anos encontrei um grupo de jovens, uma ONG que tinha na minha cidade”.

Começou tocando flauta doce e violino. Hoje, comanda a parte de percussão do projeto, além de ser professora. Já viajou por diversas regiões do Brasil e para exterior junto com o grupo. Apaixonada por percussão, teve seu nome recomendado por amigos às fundadoras do bloco. “Quando ela me falou que era sobre Rita Lee eu surtei. Sabia todas as músicas, tinha todas no celular”, conta.

A admiração pela cantora extravasa a afinidade artística. Ela a vê como um marco no gênero musical que representa e se diz influenciada, também, pela postura irreverente e transgressora da cantora.

“No contexto da Rita Lee ela é meu maior ídolo por ser mulher e esfregar na cara dos caras: eu estou fazendo rock and roll e é isso aí. Essa coisa de quebrar os tabus eu acho impressionante. Eu levo isso para a minha vida”, comenta.

Como musa do Ritaleena, Carol espera, justamente, romper com estereótipos e padrões. “Eu não sou uma pessoa vaidosa, não me preocupo com o que vou vestir, se é velho, novo, se está na moda, e acho que isso vai abrir outra visão. Musa para mim é uma mulher que é dona de si. Quero desconstruir a visão machista de musa”, assevera.

O vínculo com a capital paulista, antes do “Ritaleena”, era limitado à Escola de Música do Estado de São Paulo, onde atualmente estuda vibrafone popular e já fez dois anos de percussão. “Era de casa para o conservatório, do conservatório para casa. No máximo, ia para a balada na Rua Augusta.”

A estreia na folia também ampliou seu conhecimento sobre a cidade. À época, Caroline não tinha carteira de habilitação tampouco carro. Por conta da distância, acabou esticando a estadia na casa dos amigos.

“Tinha que ficar por lá, o pessoal meio que me adotou e acabei indo atrás nos blocos. Fiquei de sombra, vi vários blocos, curti bastante o carnaval. Conheci a Vila Madalena, conheci mais São Paulo, peguei mais as manhas.”

Embora tenha gostado do que viu e provou, ainda prefere manter seu status de turista. Considera a cidade linda, mas caótica demais e sem um astro fundamental, que domina o céu de sua cidade: “Estrela”.

Por Lívia Machado, G1 São Paulo

Fotos: Fábio Tito