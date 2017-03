Caucaia realiza vacinação contra febre amarela

A Secretaria da Saúde de Cotia realiza nos dias 1º e 2 de abril ação vacinal contra a febre amarela em Caucaia do Alto.

A vacinação se faz necessária em razão de o exame de macaco encontrado morto na cidade vizinha de São Roque ter dado positivo para a doença. Cotia não possui nenhum caso confirmado de febre amarela.

Nos dois dias, a vacinação acontecerá das 9h às 15h30 nas seguintes unidades: UBS Caucaia do Alto, UBS Oliveiras, UBS Cachoeira, UBS Mendes, UBS Espraiada, UBS Japão e no posto volante que será montado no Restaurante Sabor Caseiro (Rua Alexandria, 300).

A campanha se estenderá até o dia 7 de abril nas UBSs acima citadas, exceto no posto volante.

Para se vacinar é importante levar o cartão SUS e a carteira de vacina. A vacina é contraindicada para gestantes, crianças menores de seis meses e pessoas que tenham alergia ao ovo.

As pessoas que já tomaram a vacina nos últimos dez anos não devem tomar novamente. É necessária prescrição médica para vacinar imunocomprometidos, maiores de 60 anos, transplantados e pessoas com doença autoimune.

Vale destacar que as pessoas que pretendem viajar para regiões endêmicas devem se vacinar com ao menos dez dias de antecedência.

Concomitantemente à campanha, a Secretaria da Saúde promoverá no dia 2, na Praça dos Romeiros, em Caucaia, entre 14h e 18h, ação de prevenção sobre DST/Aids, denominada Labirinto das Sensações.

Durante dez minutos o espectadores/participantes percorrerão a tenda a será montada no local com os olhos vendados e poderão experimentar sensações diversas enquanto se informam sobre como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis.