Centro Cultural de Caucaia anuncia novos cursos

O Centro Cultural de Caucaia do Alto está com vagas abertas para os

novos cursos de jiu-jitsu, taekwondo, zumba e danças do ventre, espanhola, tribal e indiana.

As aulas de lutas acontecem toda sexta-feira para alunos a partir dos 6

anos. Jiu-jitsu é das 8h às 9h e das 15h30 às 16h30 e taekwondo das 09h

às 10h e das 14h às 15h.

Para as meninas entre 8 e 18 anos, a aula de dança é das 18h às 19h30 e

das 19h30 às 20h40 para a turma acima de 18 anos. As aulas acontecem

toda segunda-feira.

Já as aulas de zumba, que acontecerão das 7h30 às 8h30 às segundas e

quartas, são para alunos a partir dos 16 anos.

As matrículas devem ser feitas pessoalmente no Centro Cultural, localizado na Rua José Lopes Filho, 320, centro de Caucaia do Alto. Os interessados devem apresentar duas fotos 3×4, declaração de escolaridade, cópia do RG e do comprovante de residência.

A matrícula para os menores de 18 anos deve ser assinada pelo responsável legal. As inscrições permanecem abertas até o preenchimento das 25 vagas por curso. Devido à pouca quantidade de alunos já inscritos, a aula de zumba é a única que ainda não começou.

Outras informações podem ser obtidas no Centro Cultural pelo telefone

4614-0061.