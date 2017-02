CES Granja Viana será um espaço de uso coletivo para Carapicuíba e região

A Fundação Alphaville e a prefeitura de Carapicuíba inauguraram hoje o Centro de Educação para Sustentabilidade na Granja Viana. Um espaço de uso coletivo para ser utilizado por instituições do terceiro setor e pela Prefeitura de Carapicuíba na realização de palestras, eventos, feiras ou como espaço de coworking.

O evento contou com a presença do prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, que assinou um termo de cooperação entre Prefeitura e Fundação Alphaville. Também estavam presentes representantes da comunidade, o secretário de meio ambiente, Renê Junior, além de outros envolvidos no projeto como representantes da Fundação Alphaville.

Durante o discurso, o prefeito disse que o CES Granja Viana será um ponto de encontro entre os dois lados da cidade, que hoje é divido entre a comunidade e os condomínios de alto padrão e que a junção entre eles deverá contribuir para o crescimento sustentável da região. “A convivência será enriquecedora não só para a questão ambiental, mas também para promover a sustentabilidade no que diz respeito à integração social”, afirmou.

O CES Granja Viana, construído pela Fundação Alphaville, ficará sob gestão da Prefeitura de Carapicuíba. A Fundação Alphaville atuará como apoiadora do espaço, através da capacitação técnica e transferência de conhecimento aos profissionais do município que assumirão a administração do local. Gustavo Aloe, consultor da Fundação Alphaville responsável pela entrega do espaço, reforçou a importância da parceria e do envolvimento comunitário para sucesso do local. “A educação para a sustentabilidade deve ser realizada de maneira integral, o que só é possível considerando-se as particularidades dos indivíduos que usufruirão do espaço”.

O Centro é o primeiro no Brasil a receber a certificação AQUA. O certificado, aplicado no Brasil exclusivamente pela Fundação Vanzolini, garante que o espaço é uma construção sustentável. Projetado pelo arquiteto Marcelo Leal, o CES Granja Viana possui diversos elementos sustentáveis como placas solares, captação e reuso da água pluvial e reciclagem de resíduos. Outra característica do espaço é a utilização de um biodigestor, que processa o esgoto dos banheiros e transforma em fertilizante para as plantas locais. Além disso, o mobiliário utilizado possui selo de certificação ecológica e características arquitetônicas para fornecer melhor aproveitamento de luz solar, circulação de ar, conforto térmico e acústico. Para a certificação, foram avaliados também itens como a proveniência e composição dos materiais de obra, alguns específicos para construções sustentáveis, e o processo de trabalho dos fornecedores contratados.