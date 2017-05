Chuva faz Embu Country Fest adiar alguns shows

Em virtude dos riscos à segurança do público causados pela chuva que caiu durante todo o dia na cidade de Embu das Artes/SP, a A Luz Eventos, empresa organizadora do Embu Country Fest, decidiu adiar os shows programados para acontecerem no domingo, 21, e na segunda, 22, para o próximo fim de semana.

Segundo os organizadores, a preocupação com a segurança e com a qualidade do entretenimento oferecido pelo evento estão em primeiro lugar.

Assim, os shows de Gustavo Mioto, Ricardo Ozcar, Delluka Vieira e Turma do Pagode serão realizados nos dias 26, 27 ou 28 de acordo com a disponibilidade da agenda dos artistas. Já o show do cantor MC Kevinho, programado para amanhã, foi remarcado para a sexta, 27.

No próximo domingo o evento acontece nas mesmas condições, com entrada gratuita mediante a doação de um kilo de alimento não perecível, ou um agasalho, destinados ao Fundo Social de Solidariedade da cidade de Embu das Artes/SP.

Durante a semana, datas e horários de cada atração serão divulgados nas redes sociais e também através da imprensa.