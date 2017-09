Começou a Campanha de Multivacinação em Cotia

Campanha acontece entre os dias 11 e 22, sendo que no Dia D (16), todas as UBS’s vão funcionar

A Secretaria de Saúde de Cotia participa da Campanha Nacional de Multivacinação que acontece entre os dias 11 e 22 de setembro em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

Neste ano, a campanha tem como público alvo as crianças de seis meses de idade a adolescentes com até 14 anos. O Dia D está marcado para o dia 16 (sábado) e todas as unidades abrirão das 8h às 17h.

“A campanha é uma excelente oportunidade para que os pais atualizem a caderneta de vacinação de seus filhos”, disse o Secretário de Saúde, Magno Sauter. Segundo ele, serão disponibilizados mais de dez tipos de vacinas, entre elas Hepatites, varicela, BCG, HPV.

De acordo com a Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde, a Campanha será de forma seletiva para a população alvo, desta forma não há meta a ser alcançada, no entanto, durante a ação será avaliado o número de doses aplicadas no período.

Como este ano a campanha contempla os adolescentes, todos os meninos com idade entre 11 e 14 anos, e as meninas com idade entre 9 e 14 anos, que ainda não tomaram a vacina contra HPV, devem procurar a UBS para atualizar a sua caderneta de vacinação.

Unidades Básica de Saúde (UBS’s) de Cotia

UBS Parque São George: Rua Elias Zazur, 368

UBS Jardim do Engenho: Rua das Doninhas, 317

UBS Parque Alexandra: Rua José de Andrade, 1287

UBS Rio Cotia: Rua Pedro Rodrigues, 12

UBS Recanto Suave: Rua Mendes Pimentel, s/nº

UBS ASSA: Rua Santo Antônio, 406 Granja Viana

UBS Santa Ângela: Rua Francisco Pereira A. Filho, 1511

UBS São Vicente: Estrada do Embu, 806

UBS Atalaia: Praça Demétrio Calfat, 300 Atalaia

UBS Arco Iris: Estrada Velha da Olaria, 2400

UBS Caputera: Estrada Municipal, 4520

UBS Jardim Sandra: Estrada dos Fischer, 1927

UBS Morro Grande: Núcleo Residencial Sabesp, 6

UBS Mirante da Mata: Rua Francisco Alves, 8

UBS Jardim São Miguel: Rua São Cipriano, 187

UBS Portão: Avenida Vasco Massafeli, 350 Portão

UBS Turiguara: Rua Vitória, 427

UBS Miguel Mirizola: Rua Jorge Rizzo, 358 Parque Miguel Mirizola

UBS Jardim Coimbra: Rua Azulão, 834

UBS Caucaia do Alto: Avenida Roque Celestino Pires, 1.020

UBS Água Espraiada: Estrada Água Espraiada

UBS Jardim das Oliveiras: Rua Urupema, 105 – Jardim das Oliveiras

UBS Cachoeira: Estrada da Cachoeira

UBS Mendes: Estrada dos Grilos, 105

UBS Jardim Japão Rua Maria Quitéria Estrada Velha do Aguassaí