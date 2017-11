Como se preparar para o Fuvest 2018

Manter o foco e descansar são algumas das dicas para quem fará a prova neste domingo

O Enem acabou e agora é hora de se preparar para os vestibulares das universidades federais e estaduais. É o caso do Fuvest, da Universidade de São Paulo, que acontece no próximo dia 26, e é um dos mais concorridos do país. Com duração de cinco horas, a prova terá 90 questões de múltipla escolha que versam sobre temas do Ensino Médio.

E qual a estratégia para se sair bem na prova? Para professora e coordenadora do Pré-Vestibular Objetivo Cotia, Irina Wolynec, um dos segredos é manter o foco e descansar. “Os estudantes devem se alimentar bem e descansar sempre que possível. Não deixar de dar uma revisada geral, mas relaxar um dia antes da prova”, alerta. Segundo Irina, os alunos do curso pré-vestibular estão no período de revisão das matérias, o que os ajuda bastante. “Esta é uma etapa é essencial, pois eles vão para as provas com mais confiança”, afirma.

A coordenadora destaca também a importância de apoiar o aluno nesta fase. Para enfrentar essa maratona de estudos e a tensão das provas, o apoio da família é fundamental. “Devemos sempre incentivar nossos alunos e filhos, dar suporte e condições para que tenham tranquilidade na hora de fazer a prova”, ressalta Irina.

Como já é esperado, o curso mais concorrido do Fuvest é o de Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). A relação de candidatos por vaga chegou a 135,7, mais que o dobro do ano passado. “O curso de medicina pede uma atenção especial do aluno, não só pela concorrência, mas pelo peso das notas, mas estamos muito confiantes com relação ao desempenho dos nossos futuros médicos no vestibular deste domingo.”, conclui.

Mas se preocupar apenas com as matérias pode não ser suficiente, por isto visitar o local da prova com pelo menos um dia de antecedência e ficar atento para o horário dos transportes é fundamental. “É preciso se planejar para que os imprevistos não atrapalhem a chegada dos alunos ao local de prova. Fiquem atentos e boa sorte”, conclui.

Programe-se

Para saber onde fazer a prova, os estudantes devem consultar o site do Fuvest – http://www.fuvest.br/locexa1f/

• 12h30 – abertura dos portões e liberação para ingresso nas salas de prova;

• 13h – fechamento dos portões e início da aplicação das provas. Não será permitido o ingresso de candidatos após o fechamento dos portões;

• Saída: o candidato poderá retirar-se do local de prova a partir das 16 horas.

O que levar

– Documento original de identidade (com foto)

– Caneta esferográfica (tinta azul ou preta)

– Lápis e borracha são permitidos para rascunho

– Água e alimentos leves podem ser consumidos durante a prova.

É proibido

– Uso de celular ou outro equipamento eletrônico em qualquer área do prédio

– Relógios

Sobre o Colégio Potencial Objetivo de Cotia

Fundado em maio de 2002 por Marcelo Rizzo, o Colégio Espaço Potencial Objetivo de Cotia nasceu com o propósito de oferecer Ensino de Qualidade da Educação Infantil ao Ensino Médio. A cada ano, a escola implanta melhorias na sua estrutura didático-pedagógica, investe na contratação de renomados professores – que fazem correção no site da UOL no Enem -, e no atendimento ao aluno e familiares.