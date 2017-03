Simples e deliciosa. Eu costumo chamar essa linha de produtos do “Lá em Casa Homemade Gastronomia”, de Coringas da Cozinha. E a receita dessa conserva de berinjela dos Deuses que vou ensinar hoje é a tradução de tudo que é prático e gostoso, pois pode ser servida com uma massa, em um sanduíche com queijos e embutidos, recheando panquecas, tortas, pasteis…hummm. Vamos lá.

Ingredientes:

02 Berinjelas pequenas cortadas em cubos pequenos

04 cebolas Charlotte cortadas em tiras

02 dentes de alho bem picados

01 Pimentão amarelo e 01 vermelho cortados em tiras finas

100 gramas de tomatinhos cereja cortados ao meio

1/2 colher chá de semente de erva-doce

01 colher sopa da pimenta Reh Hot Sweet Chilli (Você encontrará essa pimenta em loja de produtos japoneses)

Sal à gosto

Bastante Azeite

Modo de Preparo

Refogue a berinjela com azeite, cebola e alho. Deixe murchar. Acrescente os tomates, e os pimentões e deixe cozinhar ate que murchem e soltem um caldinho, se necessário vá pingando um pouco de água somente para não grudar ou secar demais o preparo.

Junte sal e as sementes de erva doce e deixe cozinhar.

Assim que perceber que todos os ingredientes estão cozidos e incorporados o suficiente para formar uma conserva, desligue o fogo e regue com azeite em abundancia. Coloque a pimenta Red Hot Sweet Chilli e tampe a panela para apurar. Assim que esfriar coloque a conserva em um pote de vidro higienizado e deixe na geladeira. Quanto mais dias ficar apurando, mais deliciosa ficará a conserva. Bom apetite.