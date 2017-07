Construções sustentáveis crescem  na Granja Viana

A Granja Viana, localizada em Cotia, na Zona Oeste da Grande São Paulo e a incrível casa contêiner.

Sabemos que a palavra “ecologia” passou a ser muito utilizada nos últimos anos, especialmente relacionada a questões que envolvem construções. Isso porque a sociedade passou a entender os impactos dos danos causados ao meio ambiente, de uma forma bem mais ampla, danos causados por atitudes provenientes da evolução do homem, principalmente cientifica e tecnológica.

A sustentabilidade (tema do milênio) chegou ao segmento imobiliário quando profissionais e especialistas do setor (construtores, arquitetos, decoradores), grandes empresas e os próprios habitantes constataram que medidas relativamente simples de adaptação poderiam iniciar a transição de um imóvel convencional para uma “casa verde”, como são conhecidas, e gera benefícios, inclusive financeiros.

As “construções sustentáveis”, “prédios verdes”, ou ainda, “edifícios sustentáveis” são tendências no mercado de imóveis há pelo menos 20 anos no Brasil e têm por características medidas capazes de proporcionar melhor utilização de luz solar (ou natural), economia da utilização de recursos naturais, como água e energia elétrica, além de reduzir, significativamente, impactos na natureza provocados desde o planejamento até a entrega da propriedade.

Casa contêiner: inovadora e sustentável

A Granja Viena, em Cotia-SP possui inúmeros privilégios nos quesitos, localização, estética, infraestrutura e planejamento urbano, além de ser uma das zonas mais promissoras para investimentos imobiliários da região.

E não à toa, o renomado arquiteto Danilo Corbas, escolheu a localização para seu projeto inovador, até então no Brasil, que foi a construção de sua casa composta por quatro contêiners marítimos, em desuso até aquele momento.

Entre as práticas sustentáveis adotadas no projeto estão:

 Diminuição nos índices de uso da energia elétrica;

 Captação de água da chuva, utilizada para atividades como lavar o automóvel, irrigar o jardim e a limpeza externa;

 O relevo natural foi quase todo mantido;

 As árvores no local foram preservadas;

 Ventilação estratégica no interior da casa;

 Telhado verde

 O uso de materiais reaproveitáveis.

Além desse empreendimento sustentável, Cotia e região mostram que estão realmente em consonância com a demanda do mercado e possuem outras construções sustentáveis.

Por: Flavia Sanches Bernardi