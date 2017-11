Ninguém quer viver com dor, rígido e ter dificuldades para se movimentar ou consequências desagradáveis dos problemas nas juntas. Esses problemas estão presentes e até se manifestam mais cedo com a falta de mobilização. Está na suas mãos, nos seus braços e nas suas pernas a fórmula para driblar essas dificuldades hoje e no futuro.

Vamos praticar saúde, movimentar a vida, colocar o corpo em movimento, seja com pilates, ou com uma massagem terapia shiatsu … Então vamos lá! Antes de ter iniciado a leitura, presumo que você tenha usado pelo menos três grupos articulares, primeiro os joelhos para se sentar, os cotovelos para apoiar-se confortavelmente à leitura e seus dedos para teclar as páginas, até chegar aqui. Atitudes simples como essas dependem de uma seleção de estruturas e dobradiças que garantem movimento ao esqueleto e já fazem todo diferencial para a lubrificação das articulações evitando rigidez, tensões e dores.

Movimento para o corpo e o pilates podem ajudar ainda mais a manter toda sua estrutura física e mental em plena saúde. É importante utilizarmos várias possibilidades de movimento, procurando explorar situações que não são comuns no nosso dia a dia, utilizando grandes amplitudes de movimento. A prática do pilates é perfeita para mantermos o corpo em movimento, tratando, prevenindo, nutrindo o corpo com movimentos suaves, porém profundos, respeitando o limite de cada indivíduo. Pilates para todos!

“Poucos movimentos bem feitos, realizados de forma correta e equilibrada valem por muitas horas de ginástica” Joseph Pilates.

Por Sabrina Pires (EstarBem Pilates e Shiatsu)