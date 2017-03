Cotia 161 anos

Em coletiva de imprensa o secretário de Esportes, Cultura e Lazer, Givaldo da Costa, divulgou a programação do projeto Circuito Cultural e Esportivo de Cotia, que será lançado no Ginásio de Esportes Municipal no domingo (2/04), data em que a cidade comemora 161 anos.

“Vamos aproveitar o aniversário da cidade para dar início ao projeto, e não vamos parar por aí. Queremos atender a todos os bairros. A ideia é ampliá-lo para as praças municipais ao longo do ano”, afirmou o secretário Givaldo da Costa.

Durante o lançamento do projeto serão oferecidas diversas atividades, como gincanas, peças teatrais, apresentações de dança, música, ginástica, vôlei, aulão de zumba, lutas e muitas outras modalidades num único espaço e simultaneamente para toda a família.

Na coletiva também foram apresentadas aos jornalistas as atividades que a secretaria tem realizado na atual Administração, como as exposições de artistas locais e o projeto Contador de Histórias, presente nas escolas e bibliotecas municipais.

Serviço:

Data: 02/04 – Domingo

Horário: das 10h às 15h.

Local: Ginásio Municipal de Esportes (Rua Ouro, s/nº, Jardim Nomura, ao lado do Mercado Municipal).