Cotia abre inscrições para ginastas

Meninas de Cotia, com idade entre 6 e 10 anos, que sonham em se tornar ginastas, terão a oportunidade de participar de seleção que será feita até o dia 20 de março pela Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer.

As vagas são para turmas iniciantes de ginástica rítmica e estética.

As interessadas devem se inscrever de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Ginásio Municipal de Esportes (Rua Ouro, s/nº, Jardim Nomura) e apresentar os seguintes documentos: atestado médico (original), duas fotos 3×4, declaração de escolaridade, cópia do RG e do comprovante de residência. As candidatas devem estar acompanhadas de responsável legal, que assinará a matrícula.

A ginástica rítmica é um esporte exclusivamente feminino e se baseia em três características: movimentos corporais, manuseio de instrumentos e acompanhamento musical. Nesta modalidade, que agrega elementos do balé, dança teatral e/ou corda, arco, bola e fitas, a ginasta deve apresentar movimentos com harmonia, graça e leveza.

A ginástica estética também é exclusiva para meninas e reúne elementos como a dança e ginástica acrobática (exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade), porém não utiliza aparelhos. São séries de mãos livres, com exercícios rítmicos e dinâmicos. Os movimentos devem ser naturais do corpo, com o quadril sendo o centro.

A equipe de Cotia conta hoje com 180 ginastas, distribuídas em três categorias: (base, pré-treinamento e rendimento). O trabalho com a ginástica rítmica começou em 2000 e já apresentou resultados expressivos com a conquista de campeonatos e medalhas. Em 2016 sagrou-se tetracampeã dos Jogos Regionais. No Campeonato Estadual ficou em segundo lugar em 2013, em terceiro em 2014, e em primeiro em 2015. Em 2014 ficou em segundo no Campeonato Nacional, disputado no Maranhão, e no mesmo ano terminou em quarto no Campeonato Brasileiro. Nos Jogos Abertos do Interior terminou em segundo em 2014 e em terceiro em 2015 e 2016.

Já a ginástica estética chegou ao Brasil em 2008. A Prefeitura de Cotia trouxe a modalidade para o município no ano seguinte. Desde então a categoria conquistou quatro títulos: primeiro lugar nos Jogos Abertos de 2013 e tricampeonato Brasileiro Sênior (2016); segundo no Torneio Metropolitano de 2015; tetracampeã Sênior em 2015 e segundo lugar em 2016; quarto lugar em 2014 na Copa dos Quatro Continentes, em Toronto (Canadá); e segundo lugar no Campeonato Brasileiro Junior, em 2016.

“Cotia é reconhecida no cenário nacional. Estamos fortalecendo a cada ano para que o nível permaneça. O ensinamento das maiores é passado para as mais jovens, pois muitas às vezes param de treinar. A intenção é trazer sempre mais meninas iniciantes para continuarmos esse trabalho”, conta a treinadora Zeza Belafronte.