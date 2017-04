Cotia amplia itinerário em linhas intermunicipais

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, autorizou a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) a ampliar o itinerário dos ônibus intermunicipais que trafegam por Cotia. As linhas são operadas pelo Consórcio Anhanguera e, com a liberação, a companhia dará continuidade aos estudos em andamento para a alteração de itinerário, abrangendo a Linha 489TRO, que incluirá no seu curso as ruas Chile, Nova Zelândia, Estrada das Graças, Estrada do Padre Inácio e Rua Lourenço Giácomo. Essa linha tem início em Embu das Artes e ponto final na divisa de Cotia com Itapevi.

As outras ruas que serão incluídas no itinerário intermunicipal são as abrangidas pela Linha 815TRO, que parte do centro de Itapevi e termina no Centro de Embu das Artes, via Estrada da Represinha. As vias incluídas são Avenida Antônio Mathias de Camargo, Rua Lourenço Giácomo, Estrada do Padre Inácio, Estrada das Graças, Rua Nova Zelândia e Rua Chile.