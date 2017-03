Cotia celebra o Dia Mundial da Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, a Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária de Cotia desenvolverá uma série de ações na cidade. Uma delas é a doação de mudas visando incentivar o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica como forma de proteger os corpos hídricos.

Serão doadas até cinco mudas por pessoa.

A retirada das mudas pode ser feita no Viveiro Municipal Parque Curupira entre os dias 22 e 31 de março, situado à Rua Benedito Isaac Pires, 1.505, Bairro Maranhão (ver mapa). É preciso apresentar cópia e original de documento pessoal com foto e espelho do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Por conta de uma parceria com a Sabesp, no ato da retirada das mudas a pessoa receberá um manual com informações sobre tratamento, captação, abastecimento e uso racional da água.

Nas escolas municipais também serão entregues revistas da Turma da Mônica para alunos do quarto, quinto e sexto anos sob o título “Uso Racional da Água e Saneamento Básico” para reforçar o trabalho já feito em sala de aula pelos professores.

A conscientização da população para a preservação das matas e mananciais é fundamental para a garantia do abastecimento e qualidade da água. Em Cotia, três quartos do solo são constituídos por mananciais.

O cidadão também tem de estar ciente de que é proibido lançar águas servidas (de pias, ralos e chuveiro) e esgoto nos logradouros públicos, conforme dispõe a lei municipal 1.151, de 28 de dezembro de 2001.

Esta e outras agressões ao meio ambiente podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 08008781100.