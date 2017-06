Cotia conquista três ouros na Copa Mercosul

O mestre da Academia de Lutas da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia, Marcelo Baiano, e dois alunos conquistaram a medalha de ouro na Copa Mercosul de Jiu-Jitsu 2017, realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) no Ginásio do Ibirapuera no domingo (11).

Marcelo, 36 anos, competiu na categoria máster e os alunos Matheus Pereira, 8 anos, no infanto, e Thais Novais, 14, no infanto-juvenil. Além de atletas do Brasil, participaram da Copa Mercosul cerca de 700 atletas da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

Ginástica Rítmica

A cidade também se deu bem com as meninas e sagrou-se campeã geral do Torneio Junino de Ginástica Rítmica, que aconteceu sábado no Ginásio Municipal de Esportes de Cotia. Ao todo, 17 entidades de diversas cidades participaram do evento, entre as quais Araras, Araçatuba, Cruzeiro, Limeira, Osasco, Penápolis, Praia Grande, Ubatuba e São José dos Campos, que terminaram respectivamente em segundo e terceiro.

Na categoria pré-infantil, com apresentação individual, Cotia ficou com a prata (Isabela Flores) e bronze (Izabelli Rocha). Na mesma categoria, porém em conjunto, as atletas conquistaram bronze em performance de arco e mãos livres. Ainda em conjunto, as meninas do infantil ficaram em segundo na apresentação com cinco arcos.

Duas ginastas da categoria adulta conquistaram a medalha de bronze: Gabriela Sales (arco e bola) e Aline Santos (fita). Na apresentação em conjunto, as meninas ficaram em segundo lugar.

O torneio serviu de pré-temporada para as competições dos Jogos Regionais que começam na segunda quinzena de julho, em São Bernardo do Campo.

Atletismo

Alunos de atletismo da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer participaram sábado (10) das provas de corrida e caminhada da Fatec Night Run 2017. Na prova de 5km, Olivia de Fátima Franco Fernandes ficou em 2º no geral feminino. No geral masculino, João da Paixão dos Santos Soares terminou na 4ª colocação. Na prova de 10 km feminina, Janaína Aparecida Pinto Fernandes ficou em 3º e Shirleide Oliveira Cardoso em 4º. No masculino, Francisco Carlos da Silva foi o 5º colocado.