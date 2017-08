Cotia fica em 1º lugar em torneio de Karatê

No sábado (12/08), o Ginásio Municipal de Esportes de Cotia foi palco do Torneio de Karatê Mestre Matsumura da Shinshukan, organizado pelo professor de karatê da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, sensei Gilson Nunes. A academia de Cotia, Muguen Kan, sagrou-se campeã com 360 pontos, bem à frente da segunda colocada, a Academia Hitotsu, de São Paulo, que terminou com 96 pontos, já o 3º lugar ficou com a academia Nintai Guarujá, com 60 pontos.

“Os alunos terminaram o torneio muito contentes, pois como foi na véspera do Dia dos Pais, eles puderam presenteá-los com as medalhas e enchê-los de orgulho. Pois eles se esforçaram e se dedicaram demais”, destacou o sensei Gilson.

Participaram do torneio 425 atletas, representando 17 academias de nove municípios, Cotia, Mogi das Cruzes, Ilha Comprida, Guarujá, Peruíbe, Piracicaba, Praia Grande, Santos e São Paulo.