Cotia ganha nova base operacional da Eletropaulo

Os clientes da AES Eletropaulo, de Cotia e região, agora, contam com uma nova base de operação para atendimentos emergenciais. Localizada na Estrada de Embu, região central, permitirá que as equipes diminuam o tempo de deslocamento para atender às ocorrências.

Embu das Artes, Vargem Grande Paulista, Itapevi e Caucaia do Alto também serão beneficiados com a nova unidade. Em dias de chuva forte, que podem gerar aumento no volume de ocorrências, a região também será atendida pelas equipes das bases localizadas em Barueri e Itapecerica da Serra.

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 4 milhões na construção da base, alinhada com os pilares de sustentabilidade da concessionária de energia. A alvenaria, por exemplo, foi substituída por uma estrutura leve de aço, que é um produto 100% reciclável. Isso possibilitou menos uso e gerar uma economia de 80% de água na execução da obra. Outra preocupação foi instalar reservatórios com capacidade de até 1.200 litros para armazenarem água da chuva, que será utilizada nas áreas externas da base. Também foram instaladas telhas transparentes para melhor aproveitamento da luz natural, e lâmpadas LED, mais econômicas, para períodos de baixa iluminação.