Cotia ganhará seu primeiro Museu

Nem todos os cotianos sabem, mas sob a Praça da Matriz existe uma área livre com 500 metros quadrados subutilizados. O espaço foi encontrado pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura durante inspeção no local para a elaboração do projeto de revitalização da Praça da Matriz. Com a ‘descoberta’, a equipe de arquitetos e engenheiros projetou para o local a construção do 1º Museu Histórico da Memória de Cotia.

A revitalização da Praça da Matriz e a construção do primeiro museu da cidade estão previstas no projeto batizado de “Revitaliza Cotia”, lançado no início deste ano pelo prefeito e que prevê, entre outros, dois grandes projetos para a cidade: o Revitaliza Cotia Caucaia do Alto e Revitaliza Cotia Granja Viana.

“Como é uma área antiga e nobre do município e Cotia não tem nada parecido, surgiu a ideia de um museu histórico no local”, afirmou José Roberto Barauna Filho, secretário de Desenvolvimento Urbano.

A ideia é criar um espaço que remonte ao passado da cidade, resgate e reconte a sua história se estabelecendo como importante espaço cultural e turístico com exposição de fotos, mobiliários antigos, quadros, documentos, objetos e livros que remetam ao passado do município.

Para Ana Paula Cardoso Lopes, 22 anos, moradora do Parque Mirante da Mata, Cotia dará um passo para o futuro se puder conhecer o seu passado. “Moro em Cotia, mas sou de Ibiúna e, diferentemente daqui, lá as pessoas conhecem mais a história do município, cantam o hino da cidade. Acredito que um museu em Cotia será mais do que um ponto turístico, será um ponto de estudo e de cultura para os mais jovens”, disse.

A opinião foi compartilhada por Abner Soares Marques, 21, que trabalha em uma banca de jornal na Praça da Matriz. “Sou de Cotia, moro no Jardim Lavapés e vejo que as pessoas não conhecem a história da nossa cidade. Vai ser uma boa o museu”, opinou.

Para viabilizar a construção do Museu Histórico de Cotia, a Prefeitura utilizará verba de contrapartida da Secretaria da Habitação. O valor do projeto está calculado em cerca de R$ 300 mil.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o projeto de revitalização da Praça da Matriz ainda não está com o custo fechado, mas para executá-lo a Prefeitura buscará apoio na iniciativa privada em troca da divulgação da marca.