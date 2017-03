Cotia ampliará rede Wi-Fi

Com o objetivo de tornar a gestão pública mais ágil e eficiente o prefeito de Cotia tem buscado ferramentas para inovar e modernizar os serviços. Dentro desta linha, a Prefeitura, que já contava com 15 pontos de Wi-fi gratuito, implementará outros cinco em abril (região central), e segue em busca de recursos junto ao governo federal para tornar realidade projetos que resultarão na melhoria dos serviços prestados aos moradores.

De acordo com Raphael Camargo, secretário de Gestão Estratégica e Inovação, as buscas passam pelo terceiro setor e a iniciativa privada. “No que se refere ao setor privado, temos acompanhado as melhores práticas do mercado na área de sistemas e inovação”, disse. Afirmou ainda que a Administração já implementou um sistema efetivo de cobrança dos novos prestadores de serviços e tem prospectado tecnologia de ponta para beneficiar o trabalho dos servidores e a vida dos munícipes.

Entre as ações prioritárias da secretaria estão a modernização de sistemas na área da saúde e do centro bancário, integração dos sistemas de diversas áreas da prefeitura, e criação de uma plataforma única de atendimento para que o cidadão possa consultar de maneira simples diversas informações da prestação de serviços do Poder Público.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos gestores para romper a burocracia do serviço público, a Prefeitura busca instituições e projetos referências em inovação para o setor público. “Como consequência desta busca, já nos reunimos com representantes de diferentes níveis governamentais, instituições privadas e do terceiro setor, todos comprometidos com a modernização e a garantia da eficiência da gestão pública”, salientou Raphael.

Entre as instituições do terceiro setor visitadas pelo prefeito Rogério Franco está o Instituto Tellus, organismo sem fins lucrativos especializado em políticas públicas que geram impactos na vida da população e que já realizou diversos projetos nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento docial e tecnológico.