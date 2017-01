Cotia para todos

O que os moradores esperam desse ano e da nova gestão da cidade?

Ano Novo, vida nova, mas os desejos são antigos. Entra ano, sai ano e as pessoas sempre renovam suas esperanças de uma vida melhor, de um ano mais feliz, um lugar melhor para se viver. O que será que os moradores de Cotia desejam e esperam desse ano e da nova administração da cidade?

Maria de Fátima Mendes, 51, autônoma, acredita que para a cidade ser um lugar para pessoas é preciso um governo honesto e responsável que pense no bem-estar da população. “Uma cidade melhor teria que ter em primeiro lugar ruas com acesso para cadeirantes, estradas bem conservadas e saneamento básico”, conclui.

Os mais jovens pensam no futuro, mas também no lazer a na cultura, Adriano da Costa, 24, conferente e Adailton da Silva, 25, militar, pensam que para Cotia melhorar precisa de mais espaços culturais, programas sociais que tenham os jovens como alvo, prática de esportes e acesso à cultura para que não fiquem à mercê de más influências.

Mais espaços para lazer, cultura e programas sociais são o que faltam para a cidade ser um lugar para pessoas de acordo com Adrielli Gomes, 23, que está desempregada. “Transporte público de qualidade e mais oportunidades de emprego ajudariam bastante”, afirma.

Para Thiago Marengone, 29, cabeleireiro, o que mudaria a cidade seria, postos de saúde com atendimento de qualidade, pensar nas pessoas de baixa renda, esportes para crianças e jovens, além de praças e parques, calçadas e asfalto melhores e vegetação nas avenidas que cortam a cidade.

O contador José Gleilton da Silva, 43, acredita que a cidade cresceu muito, sem planejamento e sem muita preocupação com o rumo que Cotia tomaria. De acordo com ele, os moradores também não têm essa consciência e responsabilidade com a cidade. “Cotia tem uma das maiores arrecadações da região, o que falta é uma melhor aplicação do dinheiro”, disse.

Pessoas diferentes, desejos parecidos: viver melhor na cidade que amam. Todos os desejos estão relacionados às pessoas e ao seu bem-estar. E, no fim das contas, o que todos querem é o melhor para Cotia.



Por Danúbia Martins dos Santos, 25,

estudante de jornalismo da UNISO

voluntária do Jornal d’aqui

Ilustração (capa): Juliana Russo