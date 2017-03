Cotia participa da Hora do Planeta

Cotia está mais uma vez engajada na Hora do Planeta, iniciativa mundial da rede WWF voltada à conscientização das populações sobre os efeitos do aquecimento global no planeta. Indivíduos, empresas, governos e comunidades são convidados a desligarem as suas luzes durante uma hora neste sábado (25), a partir das 20h30, para mostrarem apoio à ação ambientalmente sustentável.

Nesta sexta-feira, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura da cidade realizou blitze no Centro e em Caucaia do Alto com a afixação de cartazes no comércio e entrega de panfletos de conscientização aos pedestres.

No sábado, entre 14h e 21h30, a mesma atividade será realizada no Shopping Granja Viana, juntamente com a doação de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Entre 20h30 e 21h30, o shopping vai reduzir a iluminação de alguns de seus ambientes como forma de contribuir com a ação. No ano passado a cidade também participou do evento.

Como uma das primeiras campanhas acerca das alterações climáticas, a Hora do Planeta tem crescido a partir de um evento simbólico numa única cidade para o maior movimento do mundo em defesa do ambiente.

Em 2016, a Hora do Planeta chegou a 178 países e territórios e a mais de 9.000 cidades e vilas. Este ano, a iniciativa pretende aproveitar o poder dos seus milhões de adeptos em todo o mundo para mudar o rumo das alterações climáticas. Cotia já havia participado do evento no ano passado.