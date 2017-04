Cotia realiza a 1ª Semana de Saúde do Servidor Municipal

Entre os dias 3 e 7 de abril, a Prefeitura de Cotia e o Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos de Osasco e Cotia (Sintrasp) realizam a 1ª Semana de Saúde do Servidor Municipal com serviços de aferição de pressão arterial, exame de diabetes, avaliação odontológica (com limpeza e entrega de um kit), exames oftalmológicos, acuidade e distribuição de preservativos para os servidores municipais.

A proposta partiu do Gabinete da Prefeitura que disponibilizará os

espaços para a realização da programação da Semana de Saúde, o Sintrasp, por sua vez, enviará os profissionais que farão as avaliações nos funcionários. A programação contará ainda com palestras sobre Câncer de Próstata, risco e prevenção de doenças, entre outros assuntos.

No dia 3, entre 7h e 16h, a ação acontece na subprefeitura de

Caucaia do Alto, localizada na rua Luiz Sacramento, 624, já entre os dias 4 e 7, das 8h às 16h, a mobilização se concentrará na antiga Procotia, situada na rua Jorge Caixe, 306, Jardim Nomura.