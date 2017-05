Cotia realiza Campanha Maio Amarelo

Números do Infosiga-SP – iniciativa do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, do governo estadual – mostram que a maior causa de morte por acidente de trânsito em Cotia é o atropelamento e que a maioria das vítimas tem idade acima dos 50 anos. Entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, sete pessoas morreram em decorrência de acidente de trânsito. Do total, três foram por atropelamento (57,1%).

Para alertar a população e criar a cultura de trânsito mais seguro, a Prefeitura de Cotia participará do Movimento Maio Amarelo – Atenção pela Vida, ação que integrará a Campanha Permanente de Educação no Trânsito, lançada no início deste ano pela Secretaria de Transportes e Trânsito (Settrans). O tema escolhido para a campanha foi “Cotia consciente no trânsito”.

Durante o Maio Amarelo, a Settrans realizará panfletagem em locais de grande circulação de pessoas e nas escolas, para que alunos sejam agentes multiplicadores das informações em casa junto aos familiares. Cartazes também serão afixados em pontos estratégicos.

Alguns pontos da cidade serão iluminados com luzes amarelas em alusão à campanha e também está prevista a realização de blitz em parceria com a Polícia Militar, além de palestras para a terceira idade e em empresas parceiras da Settrans, como Centros de Formação de Condutores (CFC’s), escolas e Conselho de Segurança (Conseg).

As ações desenvolvidas pela Settrans durante o Maio Amarelo tratarão de assuntos gerais sobre prevenção de acidentes de trânsito, mas estarão focadas especialmente nos motociclistas, nos pedestres e no uso da cadeirinha para transporte de crianças.

“Motociclistas porque utilizam o meio de transporte mais vulnerável, pedestres porque temos alto índice de atropelamento e uso da cadeirinha porque maio é o mês das mães e queremos fazer este alerta às famílias”, disse Antônio Melo, secretário da Settrans.