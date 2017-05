Cotia terá participação maior no Programa VerdeAzul

Cotia sediou nesta terça-feira (2) o 2º Ciclo de Capacitação do Programa Município VerdeAzul. O primeiro ocorreu mês passado, em Ribeirão Pires, no ABC Paulista. É a primeira vez desde que o programa foi criado, em 2007, que ocorrem estes encontros técnicos nos municípios. Até o final do semestre estão previstos mais oito, com o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental das cidades participantes.

Presente ao evento, no Colégio Adventista do Parque São George, o secretário de Meio Ambiente de Cotia, Ricardo Secomandi, afirmou que Cotia terá maior participação no programa.

Interlocutores dos municípios acompanharam palestras sobre dez temas ao longo do dia: Defesa Civil, Guarda Responsável, Fauna Doméstica, Educação Ambiental, Gestão de Aterro Sanitário, Gestão das Águas, Recuperação de Nascentes, Recuperação Ecológica, Geoprocessamento e Pagamento por Serviços Ambientais.

O encontro visa a auxiliar os municípios a seguirem com êxito as diretrizes propostas pelo programa. As cidades participantes têm que atender a alguns critérios de avaliação para a liberação de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição (FECOP). Entre os temas estratégicos do programa estão: esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura Ambiental e conselho ambiental.

Ao final de cada ciclo anual é publicado o “Ranking Ambiental dos municípios paulistas”. O ranking resulta da avaliação técnica das informações fornecidas pelos municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da eficácia das ações executadas.

A partir dessa avaliação o Indicador de Avaliação Ambiental (IAA) é publicado para que o poder público e toda a população possam utilizá-lo como norteador na formulação e aprimoramento de políticas públicas e demais ações sustentáveis.

A liberação de recursos do FECOP independe da colocação no ranking. Cotia vem ganhando colocação por conta das ações desenvolvidas nos últimos anos e pulou da 262ª posição em 2015, com 48,08 pontos, para a 188ª, em 2016, com 52,27 pontos. Os municípios que atingem 80 pontos recebem premiação simbólica com entrega de certificado e troféu pelas ações desenvolvidas. Cotia participa do programa desde 2010.